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【Zoom】市場料Zoom第三季按年增長逾300%　疫情下「在家工作」持續

科技 17:02 2020/11/30

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Zoom繼第二季收入大升355％後，市場分析師估計，該公司第三季數據將較前一年同期勁升逾300％。

本地新冠肺炎疫情反彈，迎來第四波，政府亦宣布全體公務員在家工作安排，預料一眾企業需再遙距辦公，視像會議平台如Zoom等軟件用量或持續攀升。

Zoom亦即將發表第三季，今年8至10月業績。由於新冠肺炎疫情期間全球對視像會議軟件需求激增，Zoom繼第二季收入大升355％後，市場分析師估計，該公司第三季數據將較前一年同期勁升逾300％。

＞＞＞【加密貨幣】傳Facebook加密貨幣Libra　最快明年1月有限度發行使用

＞＞＞【網絡安全】2021年網絡安全預測　Check Point：面臨與疫情相關、更複雜的網絡攻擊

按Refinitiv調查，分析師預期Zoom第三季收入將飆升317％至6.94億美元，寫下連續兩季收入增長超過300％的紀錄。

按香港生產力促進局早前公布的，2020年度第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，發現中小企營商信心疲弱，唯科技使用，是中小企其中一個出路。

中小企對視像會議平台需求大

今年，遙距工作成為新常態，大部分中小企均依賴視訊通訊工具與同事、客戶，以及供應商等其他合作夥伴維持聯繫，例如，進行採購、分流貨物和檢測配送等等。調查中就有33%受訪中小企認為，遙距工作安排適合所屬行業。即使未來疫情減退，遙距工作及視訊會議將成爲各企業中不可或缺的一部分。

不過亦有分析師指出，2021年下半年Zoom的財報將面臨高基準考驗，屆時數據表現或沒有這麼強勁的成長數據，而且疫苗研發的消息，或影響該公司業務。

＞＞＞【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink正式商用時間 　延至2021年

責任編輯：李彥煒

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