【業績】中生製藥首9個月少賺18%　派季息2仙　新產品銷售佔總收入近4成

▲ 中生製藥首9個月少賺18% 派季息2仙

中生製藥 （01177） 公布首9個月營運數據，盈利按年跌18%至18.5億元（人民幣，下同），撇除收購、權益投資及金融資產未實現公允價值虧損等，基本盈利跌11.7%至22.9億元。期內，收入按年跌6.2%至181.2億元。中生製藥宣布派季息2港仙，連同首兩季股息，首三季合共派發6仙。

中生製藥今日收報7.8元，升2.8%。

期內，新產品銷售收入佔集團總收入約36.7%，達到66.6億元，較去年同期上升約66.9%。創新藥銷售額按年升2成，佔總收入約25%，抗腫瘤用藥銷售額則升37.8%至57.9億元。

中生製藥表示，隨疫情好轉和醫院病人數量回升，集團醫藥產品銷售工作逐漸恢復中，期內多個新上市產品、抗腫瘤產品銷售業績取得顯著增長，而且研發取得較好成績，新收穫生產批件11件，包括抗腫瘤氟維司群注射液、注射用鹽酸伊達比星2個規格，糖尿病用藥沙格列汀片等。

中生製藥指，第三批帶量採購中選品種的掛網採購和醫保目錄調整將會在最後一個季度落地實施，對中選品種的影響會進一步顯現。加上各省陸續啟動對標外品種的掛網採購，降價範圍更廣，更多缺乏創新產品的仿製藥企業面臨銷售、利潤甚至生存壓力，更高的營銷合規要求加快製藥企業對多年形成的營銷模式實施實質變革。

集團針對國家帶量採購政策帶來的變化，重新優化在研產品線，更加專注於對更能適應未來營銷環境重點創新品種的研發投入。

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編輯：袁諾曦