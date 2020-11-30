新世界與星展銀行合作　完成可持續發展掛鈎利率掉期交易

近年，社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR）和環境、社會、企業管治（Environmental, Social, Governance、ESG）的概念興起，愈來愈多公司想做好這方面。簡單來說，企業在投資和營運時，不應只考慮利益，也要重視環境、社會和公司治理等因素。 以港資大企來說，新世界發展（00017）近年積極在這方面發展，致力達致集團願景：以創新和可持續發展創建更美好社會。

新世界及星展香港完成香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易，而這交易旨在為新世界從星展銀行獲得的五年期10億元可持續發展掛鈎貸款，提供利率風險對沖。

新世界發展有限公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛說：「新世界集團一直致力將商業成果緊扣社會發展及環境解決方案，以推動聯合國可持續發展願景為目標。我們深信夥伴協作能夠加速變革，結合新世界集團的資源及星展銀行的金融創新思維，我們希望與革新者攜手創造共享價值，為社會創造更好明天。」

方案列明，假如新世界能創造至少8個「企業對企業」的合作機會，幫助企業實現《新世界可持續發展願景2030》所採納的聯合國可續發展目標，即可獲星展銀行贊助支授社會創新項目。新世界發展的創新方案包括Impact Kommons，一項以推動聯合國可持續發展目標為本的初創加速器及業務夥伴計劃，而星展為計劃中的社會效益夥伴。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生說︰「我們深信星展銀行於促進可持續發展方面擔當重要的角色。這項突破性交易能發揮加快採取氣候行動的真正領導作用，再次肯定我們作出的承諾，就是與新世界發展和其他志同道合的夥伴攜手，透過創新和合作建設可持續的未來。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機