  • 21°C
香港時間 : 20201130日 (一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新世界與星展銀行合作　完成可持續發展掛鈎利率掉期交易

股樓投資 16:54 2020/11/30

分享：

近年，社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR）和環境、社會、企業管治（Environmental, Social, Governance、ESG）的概念興起，愈來愈多公司想做好這方面。簡單來說，企業在投資和營運時，不應只考慮利益，也要重視環境、社會和公司治理等因素。 以港資大企來說，新世界發展（00017）近年積極在這方面發展，致力達致集團願景：以創新和可持續發展創建更美好社會。 

新世界及星展香港完成香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易，而這交易旨在為新世界從星展銀行獲得的五年期10億元可持續發展掛鈎貸款，提供利率風險對沖。 

新世界發展有限公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛說：「新世界集團一直致力將商業成果緊扣社會發展及環境解決方案，以推動聯合國可持續發展願景為目標。我們深信夥伴協作能夠加速變革，結合新世界集團的資源及星展銀行的金融創新思維，我們希望與革新者攜手創造共享價值，為社會創造更好明天。」 

方案列明，假如新世界能創造至少8個「企業對企業」的合作機會，幫助企業實現《新世界可持續發展願景2030》所採納的聯合國可續發展目標，即可獲星展銀行贊助支授社會創新項目。新世界發展的創新方案包括Impact Kommons，一項以推動聯合國可持續發展目標為本的初創加速器及業務夥伴計劃，而星展為計劃中的社會效益夥伴。 

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生說︰「我們深信星展銀行於促進可持續發展方面擔當重要的角色。這項突破性交易能發揮加快採取氣候行動的真正領導作用，再次肯定我們作出的承諾，就是與新世界發展和其他志同道合的夥伴攜手，透過創新和合作建設可持續的未來。」 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【圖輯】皇都戲院情未了　深入戲院大揭秘
2020/11/07
【圖輯】皇都戲院情未了　深入戲院大揭秘
北角老地標　皇都戲院的流金歲月
2020/11/13
北角老地標　皇都戲院的流金歲月
【保育重建】新世界宣佈保育一級歷史建築皇都戲院 保留「飛拱」 延續戲院功能
2020/10/08
【保育重建】新世界宣佈保育一級歷史建築皇都戲院 保留「飛拱」 延續戲院功能
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
2020/11/23
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
新世界發展（00017） 企業社會責任 星展銀行 可持續發展 ESG
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）