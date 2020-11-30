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【港元定期存款】半年港元定存息最高1.1厘 減息潮蔓延至虛擬銀行

Hot Talk 17:41 2020/11/30

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半年港元定存息率榜榜首，由大眾財務的1.1厘稱霸。

傳統銀行的港元定期存款減息潮蔓延至虛擬銀行，天星（Airstar Bank）剛調低3個月及半年期息率，微削0.05厘，新息率齊報1.05厘。盡管降幅輕微，但已失守半年存息榜冠軍位置，滑落一級至亞軍。半年港元定存息率榜榜首頓由大眾財務的1.1厘稱霸。專家以本港疫情惡化，政府再加辣收緊社交距離，恐拖慢經濟復甦；業界對借貸更審慎，而銀行首重嚴控成本，暫對高息吸存休戰。

單以虛擬銀行來看，3個月期現以匯立（WeLab）的1.2厘稱王；眾安（ZA Bank）的1.08厘，亦險勝天星的1.05厘。半年期方面，卻以天星的1.05厘，拋離競敵眾安的0.6厘。

計及傳統銀行，3個月年息仍以工銀亞洲的5.2厘冠絕全城，更撼贏俗稱「長者iBond」的銀債3.5厘「保底息」；一年期的「高息王」，續以集友的0.85厘無敵。

有關銀色債券的認購方法，可看【下一頁

星展香港經濟師謝家曦認為，本港疫情再趨嚴峻，擔心進一步重創本港經濟，令市場憧憬第2季最壞情況已過去或落空，結業潮及失業率在年關前將惡化，遂對本港全年經濟預測轉趨悲觀；預計今年全年本港經濟預測呈負增長7%，較施政報告上周預告，今年全年的GDP跌6.1%為差。業界且憂本港陷史上最差的一年，恐復甦路崎嶇。

謝家曦補充，料今年第4季GDP負數6.5%，明年全年才有望回升4%，大前提是來年首季中港可以逐漸通關，令經濟慢慢步入正軌。

此外，業界指，本港銀行總結餘高達4,000多億元的歷史新高，足以應付鬥趕上市尾班車的一眾新股所需、如京東健康 （新上市編號︰06618） 、藍月亮等熱爆IPO抽資，以及明天（12月1日）發行額百億元的銀債開始銷售。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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