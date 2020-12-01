【美團業績】美團股價反彈3%　上季業績勝市場預期大和野村升目標價（第二版）

▲ 美團上季業績勝市場預期，大和及野村齊升美團目標價。

美團 （03690） 股價績後反彈，最新升3%，報298.6元，成交額24.9億元。美團上季收入按年升28.8%至354.01億元（人民幣，下同），經調整溢利錄20.54億元，按年增5.8%，美團表現較市場平均預期的10.53億元，高出近1倍。大和及野村調升美團目標價。

大和指出，美團第三季業績優於預期，季績再次令人感到驚喜，公司旗下三大業務表現均高於預期，重申對美團「買入」評級，上調目標價由300元升至350元。野村亦升美團目標價至342港元，維持買入評級。

美團上季經營溢利按年升約3.6倍至67億元，其中包括投資於上市實體公允價值變動收益人民幣58億元。經營現金流由第二季的56億元減少至33億元，截止9月底止，現金及現金等價物197億元及短期理財投資337億元。

綜合彭博數據，券商普遍預測美團上季收入按年可升23.8%至340.5億元；經調整純利10.53億元，按年跌46%。

餐飲外賣收入上季按年增32.8% 到店、酒店及旅遊業務改善

美團餐飲外賣業務進一步反彈，上季收入按年升32.8%至207億元，經營溢利按年增長132.2%至7.68億元。上季餐飲外賣交易金額按年升36%至1522億元，日均交易筆數按年增30.1%至3490萬筆。每筆餐飲外賣訂單的平均價值按年增長4.5%。

到店、酒店及旅遊業務改善，收入按年增加4.8%至65億元，經營溢利按年增加19.5%至27.87億元。美團指，主要由於內地疫情的高效管控以及夏季期間消費需求的快速增長，到店分部的交易量及交易金額均實現正向增長。

新業務及其他分部收入按年增長43.5%至82億元，虧損則由第二季的15億擴大39%至上季的20億。

（第二版：增美團業績）

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編輯：陳華