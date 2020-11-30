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【美團業績】美團上季業績勝市場預期 經調整溢利20.54億　較預期高1倍（第二版）

股市 17:05 2020/11/30

分享：

美團第三季業績

美團 （03690） 業績今日收市後公布，上季收入按年升28.8%至354.01億元（人民幣，下同），經調整溢利錄20.54億元，按年增5.8%，美團表現較市場平均預期的10.53億元，高出近1倍。

美團開報310港元，績前急瀉7%，最終收報290港元。

美團上季經營溢利按年升約3.6倍至67億元，其中包括投資於上市實體公允價值變動收益人民幣58億元。經營現金流由第二季的56億元減少至33億元，截止9月底止，現金及現金等價物197億元及短期理財投資337億元。

綜合彭博數據，券商普遍預測美團上季收入按年可升23.8%至340.5億元；經調整純利10.53億元，按年跌46%。

餐飲外賣收入上季按年增32.8%　到店、酒店及旅遊業務改善

美團餐飲外賣業務進一步恢復，上季收入按年升32.8%至207億元，經營溢利按年增長132.2%至7.68億元。上季餐飲外賣交易金額按年升36%至1522億元，交易筆數按年增30.1%至34.9億筆。每筆餐飲外賣訂單的平均價值按年增長4.5%。

到店、酒店及旅遊業務改善，收入按年增加4.8%至65億元，經營溢利按年增加19.5%至27.87億元。美團指，主要由於內地疫情的高效管控以及夏季期間消費需求的快速增長，到店分部的交易量及交易金額均實現正向增長。

新業務及其他分部收入按年增長43.5%至82億元，虧損則由第二季的15億擴大39%至上季的20億。

（第二版：增美團業績）

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編輯：陳華

香港股票 美團－W（03690） 新經濟股 美團點評
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