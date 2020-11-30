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【大行報告】疫苗好消息持續　法巴看好21隻價值型港股

股市 16:33 2020/11/30

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疫苗好消息持續　法巴看好21隻價值型港股

法國巴黎銀行（BNP Paribas）近日發表研究報告指，持續流出的疫苗消息正面，燃起更廣泛的經濟復的憧憬，投資者的焦點逐漸轉至價值型股份。法巴相信，當經濟增長速度加快，價值型股份將會跑贏增長股。

大摩薦9隻港股具持續競爭優勢，詳情看【下一頁】

法巴認為，在投資亞洲股票時，仍不可勿略增長和科技大趨勢，例如該行的亞洲模型組合中，資訊科技及非必需消費品的比重達52%，39%的佔比為金融、地產、能源及工業等概念股。該等又指，在篩選價值股時，會排除電信服務股及中資銀行，皆因認為這是價值陷阱（value traps）。法巴在報告中提及看好35隻非金融股及18隻金融股，當中有16隻及5隻股份為香港股票。

非金融類股份
股份 評級
中石化 （00386） 買入
中海油 （00883） 買入
銀娛 （00027） 持有
華潤置地 （01109） 持有
中海外 （00688） 買入
舜宇 （02382） 買入
新奧能源 （02688） 持有
新世界 （00017） 持有
萬洲國際 （00288） 買入
康師傅 （00322） 買入
澳博 （00880） 買入
ASM PACIFIC （00522） 持有
華晨中國 （01114） 買入
北京控股 （00392） 買入
宇華教育 （06169） 買入
TCL電子 （01070） 持有

 

金融類股份
股份 評級
中國平安 （02318） 持有
友邦 （01299） 持有
中國人民保險 （01339） 買入
中銀香港 （02388） 買入
中國財險 （02328） 買入

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編輯：袁諾曦

香港股票 北京控股（00392） TCL電子（01070） 新奧能源（02688） 宇華教育（06169） 康師傅（00322） 中國財險（02328） 華潤置地（01109） 萬洲國際（00288） 中銀香港（02388）

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