【大行報告】疫苗好消息持續　法巴看好21隻價值型港股

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【美團業績】美團上季業績勝市場預期 經調整溢利20.54億 較預期高1倍
法國巴黎銀行（BNP Paribas）近日發表研究報告指，持續流出的疫苗消息正面，燃起更廣泛的經濟復的憧憬，投資者的焦點逐漸轉至價值型股份。法巴相信，當經濟增長速度加快，價值型股份將會跑贏增長股。
大摩薦9隻港股具持續競爭優勢，詳情看【下一頁】
法巴認為，在投資亞洲股票時，仍不可勿略增長和科技大趨勢，例如該行的亞洲模型組合中，資訊科技及非必需消費品的比重達52%，39%的佔比為金融、地產、能源及工業等概念股。該等又指，在篩選價值股時，會排除電信服務股及中資銀行，皆因認為這是價值陷阱（value traps）。法巴在報告中提及看好35隻非金融股及18隻金融股，當中有16隻及5隻股份為香港股票。
|非金融類股份
|股份
|評級
|中石化 （00386）
|買入
|中海油 （00883）
|買入
|銀娛 （00027）
|持有
|華潤置地 （01109）
|持有
|中海外 （00688）
|買入
|舜宇 （02382）
|買入
|新奧能源 （02688）
|持有
|新世界 （00017）
|持有
|萬洲國際 （00288）
|買入
|康師傅 （00322）
|買入
|澳博 （00880）
|買入
|ASM PACIFIC （00522）
|持有
|華晨中國 （01114）
|買入
|北京控股 （00392）
|買入
|宇華教育 （06169）
|買入
|TCL電子 （01070）
|持有
|金融類股份
|股份
|評級
|中國平安 （02318）
|持有
|友邦 （01299）
|持有
|中國人民保險 （01339）
|買入
|中銀香港 （02388）
|買入
|中國財險 （02328）
|買入
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編輯：袁諾曦