【優惠着數】7-Eleven連續5日免費送1萬杯咖啡（附網上登記連結）

聖誕節將至，7-Eleven宣布推出將7Café咖啡的經典黑色杯身換成不同色彩的杯身。由11月30日至12月4日，7-Eleven將一連5日更送出 10,000杯免費咖啡，齊齊以暖笠笠咖啡迎接聖誕。

在11月30日至12月4日每晚9時正，登入7-Eleven指定網站，根據指示並回答一條簡單問題，然後輸入有效之香港/澳門手提電話號碼，即可參加今次「7Café 譜出節日色彩」推廣活動。

每日首2,000位(香港及澳門合計)答中問題並成功遞交個人資料之參加者，可免費獲得「7Café即磨咖啡免費電子換領券」一張，額滿即止。7-Eleven在11月30日至12月4日每日將送出2,000杯7Café即磨咖啡 (香港及澳門合計)，額滿即止。整個推廣期內共送出共10,000杯7Café即磨咖啡。

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得獎者會在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS) 確認得獎，並會於同一短訊內獲得「7Café即磨咖啡免費電子換領券」之連結。所有得獎者於2020年12月31日或之前仍未兌換獎品，將作棄權論。

10,000杯免費咖啡登記網址：https://7cafegame.711campaign.com

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責任編輯：葉卓偉