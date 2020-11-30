保監局：內地新造保費首3季跌逾8成　首三季保險毛保費總額增5.5%至4611億

▲ 截至今年首3季，內地訪客新造保單數目急跌9成。

保監局公布今年首3季香港保險業臨時數據。受到疫情影響，單計第三季，內地客新造保費按年跌68.3%至2.66億元，首3季累跌81.9%至65億元。

截至今年首3季，內地新造保單費按年下跌81.9%至65億元，去年同期為359.8億元。內地保單數目亦大幅下跌，內地訪客新造保單數目急跌9成至2.78萬份，去年同期為28.39萬份。

期內，首三季毛保費總額按年增5.5%至4611億元。今年首3季，長期業務的保費收入總額為4127億元，按年升5.1%。

另外，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費按年跌29.4%至987.3億元，其中個人人壽及年金（非投資相連）新造業務保費按年下跌30.8%至905.3億元、投資相連業務保費收入按年跌8.2%至78億元。

保監局表示，今年首3季共發出55000份合資格延期年金保單並帶來39億元新這保單保費，佔個人業務總額3.9%。

相關文章：保監局：內地客新保單次季再縮84% 上半年僅及去年同期4分1

【防疫措施】林鄭月娥：食肆營業至晚上10時、兩人一枱 周三起大部分公務員在家工作兩周

責任編輯：謝卓榮