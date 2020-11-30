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保監局：內地新造保費首3季按年跌逾8成　首三季保險毛保費總額增5.5%至4611億

宏觀解讀 16:43 2020/11/30

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截至今年首3季，內地訪客新造保單數目急跌9成。

保監局公布今年首3季香港保險業臨時數據。期內毛保費總額按年增5.5%至4611億元，其中內地新造保單費按年按年下跌81.9%至65億元，去年同期為359.8億元，受到疫情影響，內地訪客新造保單數目急跌9成至2.78萬份，去年同期為28.39萬份。

期內，長期業務的保費收入總額為4,127億元，按年升5.1%；一般保險業務的毛保費為485億元，按年升9.3%。長期業務（不包括退休計劃業務）保單保費按年跌29.4%至987.3億元，其中個人人壽及年金（非投資相連）新造業務保費按年下跌30.8%至905.3億元。

內地訪客保單數目繼續受疫情大受打擊。保監局指，由於跨境人流持續受到限制，單計第三季新造保費按年跌68.3%至2.66億元，首3季累跌81.9%至65億元。

保監局表示，今年首3季共發出55000份合資格延期年金保單並帶來39億元新這保單保費，佔個人業務總額3.9%。

相關文章：保監局：內地客新保單次季再縮84%　上半年僅及去年同期4分1

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責任編輯：謝卓榮

保險種類 年金 延期年金 疫情

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