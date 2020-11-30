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【微信女】自稱渣打職員Whatsapp「免費診股」　發言人：不會經即時通訊軟件提供個股建議

股市 17:35 2020/11/30

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偽冒銀行發出的電話、短訊未止，金管局及銀行一直呼籲客戶切勿向可疑來電提供個人資料。

網上騙案猖獗，更經常有冒充銀行的虛假網址、電郵及來電，近日有市民接獲自稱是渣打銀行職員的WhatsApp短訊，指有「免費診股活動」，可以替對方分析持股。渣打銀行回覆時強調，不會透過任何途徑，包括電話或即時通訊軟件 （如Whatsapp或微信），提供任何個別股票的建議和推介。

如有疑問，客戶可向該行核實來電者或訊息發出人的身份。渣打呼籲市民提高警覺，如有懷疑可致電熱線（2886-8868）查詢。

有市民接獲自稱渣打證券部職員的WhatsApp短訊。

近年有關銀行的冒認電話及訊息一直禁之不絕。單計11月，金管局先後10次就銀行及金管局的欺詐網站、偽冒短訊、電話、WhatsApp群組等發稿，呼籲市民提高警覺，涉及滙豐、恒生、星展香港、信銀國際等多間銀行。

按金管局呼籲，任何人士若曾經向有關可疑來電或短訊提供個人資料，或曾透過網站進行任何交易，應聯絡有關銀行及聯絡警方。

金管局在網頁表明，金管局或銀行都不會以電話、電郵或手機短訊，要求提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和只用一次的密碼），亦不會透過預錄語音訊息通知銀行戶口出現異常。

證監會開FB籲留意「投資大師」唱高散貨　社交群組騙局佔造市案調查20%，詳情可見【下一頁】

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（第二版更新渣打銀行回應）

金融機構 金融騙案 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 銀行 香港 WhatsApp 星展銀行 信銀國際 敏感

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