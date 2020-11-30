【蘋果新服務】Apple Fitness+即將上線　料與iOS 14.3同步登場

▲ 有外國用戶發現在Best Buy上已經發現Apple Fitness+的蹤跡，各大分銷商也開始積極推廣，相信距離Apple Fitness+登場時間並不遠。

蘋果（Apple）在9月的發表會上宣布，預計在今年底推出個人化健身程式「Apple Fitness+」，但尚未確定確切的發布日期。距離2020年完結還有一個月時間，蘋果終於有新動作了！有外國用戶發現在Best Buy上已經發現Apple Fitness+的蹤跡，各大分銷商也開始積極推廣，相信距離Apple Fitness+登場時間並不遠。

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據外國科技網站MacRumors報道，Apple Fitness+的教練已開始在Instagram上宣傳他們的健身照片或影片，更在每則貼文都使用了「#CloseYourRings」標籤，並標註「@AppleFitnessPlus」的帳號。

與此同時，有用戶在Best Buy上發現，可以開始透過購買Apple Watch來獲得 Apple Fitness+ 免費試用期六個月，相信Apple Fitness+ 的發布日期即將到來。報道又指，這項服務將與iOS 14.3和watchOS 7.2共同推出。

Apple Fitness+服務提供訓練課程及個人教練，用戶可以自定訓練時間並搭配音樂播放，並可在iPhone、iPad及AppleTV選擇進行體能訓練，或在Apple Watch上查看個人心跳、卡路里消耗量等各項指標。月費為9.99美元（約78港元），用戶可與家人共享使用。

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責任編輯：曾曉汶