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【移民賣樓】業主急掟貨走人　青衣海景單位放盤10日　減價50萬

股樓投資 16:07 2020/11/30

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移民賣樓個案近期增多，惟數目仍難與回歸前的移民潮相比，對樓價影響有限。中原李韋鋒說，新盤向隅客帶旺二手交投，周末二手市場交投造好，青衣區共錄4宗成交，其中翠怡花園11座高層G室，實用面積368平方呎，享高層海景，因業主準備移民，故決家賣樓，單位原叫價650萬元，放盤10日，終減價50萬元，以600萬元易手，實用呎價約16,304元。翻查成交紀錄，同座中層G室，今年9月錄得成交，成交價為615萬元，略高上述單位。 

【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題【下一頁

李韋鋒續說，買家為家庭客，見目前低息，想把握時機置業，決定由租客轉為業主，而且見上址內櫳企理，外望海景，質素甚高，加上業主願意減價，故即入市。他又說，青衣區本月共錄52宗成交，當中翠怡花園佔9宗，平均實用呎價15,234元。 

資料顯示，原業主於2009年3月，以158萬元購入單位，現帳面賺442萬元，物業期內升值2.8倍。

【疫市成交】業主趕移民低市價9%沽港景峯2房 近3年首錄不足千萬元成交【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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