【美股分析】華爾街大好友料美股牛市持續　標指年底有望見4000點

美股上周造好，先是道指於上周二（24日）首次突破三萬點，納指、標指又於周五（27日）創新高，納指周五收報12,205.85點，標指則報3,638.35點。華爾街大好友之一、Capital Wealth Planning市場策略師Jeff Saut認為，標指或將於今年底上試4000點，這意味著該指數仍有近一成的潛在升幅。

【美股焦點】美國黑五網上銷額創新高 納指、標指齊破頂【下一頁】

Saut本周日（29日）接受CNBC訪問時指，企業盈利情況要將比大多數人想象中好。儘管上周美股再創新高，但Saut認為，美股仍未見頂，「大多數個人投資者因為害怕而持有太多現金」，但他認為，在感恩節至新年之間的黃金季節，這些投資者將會入市，並推動指數上升。

Saut認為，本輪市況可參考1949至1966年、以及1982至2000年時期的股市走勢。他認為今年年初美股出現高達38%的回調，是一件很「有趣」的事，其時一大批看淡市場的人指股市正處於熊市，「很顯然，他們並不知道什麼是長期牛市。」Saut指，自2009年以來，市場的主要趨勢一直是向上的。

不同於大多數分析師將疫情看作威脅市場的重要因素，Saut認為，現時最大風險是地緣政治事件，例如朝鮮核事故，其次則是美國當局出台政策失誤，不過他亦表示，目前看不到這兩種風險發生的可能。

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