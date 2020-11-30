【逆市筍工】政府現招聘人口普查外勤人員 　逾萬個職位酬金最高2.3萬

港府將於明年6月下旬起進行人口普查，現正招聘約13800名人口普查外勤人員，酬金最高約2.3萬元。

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據2021人口普查網站顯示，以本地大學生及大專生為對象的職位，包括覆核員、統計員、人口普查服務中心統計員、工作站助理，酬金介乎8967元至13466元。至於組長一職，於為本地在職中小學教師和教學助理，酬金可達23249元。

以上職位均為非公務員職位空缺。職位申請期由11月16日上午10時正至12月31日下午6時正截止，申請人須登入「2021年人口普查網上職位申請系統」網站遞交申請。初步入選的申請人須在「網上告示板」完成網上習作，網上習作以及面試表現得分較高的申請人會初步受聘並獲安排參加基本培訓。有關結果暫定於明年4月尾前公布。

另可獲每小時46元額外培訓津貼

獲初步聘任的申請人（工作站助理職位除外）必須出席所有培訓課程，為期約16小時。基本培訓課程暫定於5月尾或6月初進行，而複修課程將於聘用日期前一星期內進行。親身到政府統計處指定地點出席培訓課程的申請人，將獲發每小時港幣46元額外培訓津貼。

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責任編輯：蘇穎琪