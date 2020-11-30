【HSBC】滙豐扣賬卡年底推出　支援12種外幣　全球滙豐ATM提款免手續費

滙豐公布，將於2020年底推出包羅12種貨幣的萬事達卡扣賬卡，持卡人可按心儀匯率預先兌換指定貨幣並以此消費，毋須支付任何手續費，方便客戶網購或海外消費。此外，透過滙豐全球自動櫃員機網絡免費提取現金。

滙豐萬事達卡扣賬卡支援12種指定貨幣，包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元，方便客戶進行網購或在海外消費。客戶可預先按心儀匯率兌換足夠外幣，消費時便可避免因為匯率波動而產生額外開支。若相關貨幣餘額不足，客戶可按該行提供的的實時優惠匯率，自動從港元戶口兌換所需的貨幣以完成交易。

同時，客戶可透過滙豐全球自動櫃員機網絡免費提取現金，合資格的交易可享0.4%現金回贈。該扣賬卡將於2020年底正式供滙豐卓越理財及滙豐One客戶申請。

▲ 扣賬卡採直向款式設計，客戶姓名、卡號及有效期等資料印在背面。

新推出的扣賬卡採用直向款式設計，為滙豐香港旗下信用卡和扣賬卡中首次有此設計，客戶姓名、卡號及有效期等詳細資料印在背面。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，扣賬卡中加入多項數碼功能以提升保安，包括可透過數碼渠道設定海外自動櫃員機提款限額及暫時停用遺失了的扣賬卡。為協助客戶妥善理財及提高交易的安全性，持卡人可透過滙豐個人網上理財或香港滙豐流動理財應用程式以港元設定每月簽賬上限，及預設海外自動櫃員機每日現金提款限額。

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉