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【社交轉運大法@IM網欄】你今日睇左未 為何網紅們更愛IG Story？

名人薈萃 16:28 2020/11/30

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眼見身邊越來越多年輕人加入杯葛IG FB行列 (Don’t Judge，身邊大把年輕人)，便遙遙想起原本開展內地社交平台的話題，只是基於社交平台撤港的胡謅。誰料送它上路的神秘力量並非由上而下，卻是內部瓦解。 感嘆之餘，也想回溯一下小弟剛開始沉醉此社交聖地的時候。

風眼中的FB和Twitter因為自行「filter」平台資訊惹來不滿，旗下的IG自然不能獨善其身。不過，作為真•filter的老將，功能一直迭代的IG Story不得不說真是將用戶心理玩到極致。首先，將Photo Feed重心轉移到Story，同時是對用戶焦慮的轉移。僅得24小時壽命以及沒有讚好的設定，撫慰了年輕人對貼出不夠Chic的照片還要被反映在讚好的恐懼。不再需要堆砌別人眼中的自己；告別因朋友生活看似更高級而營造的「相對剝奪感」，讓社交回歸生活。

不過，Story也不完全是街長里短，雞犬相聞的地方；「執肆正些」見人還是需要的。IG推出大量filter讓用戶塗脂抹粉；公仔Emoji自是普通貨色，調色、調Vibe，調戲你也不在話下。更甚者，平民百姓都開始講構圖配色，彷彿廣吿Creative上身；譬如防止文字「痴底」可以考慮在文字下以Tape托底，以及不少bling bling GIF，而提升構圖和畫面質感可以用Frame，看畢只能感慨審美的世界無止境。另一邊廂，GIF的啜核及on trend程度更是社交寵兒的重要KPI。「唔好啦」這樣的一陣風，隔一、兩個星期就要慎用了。

不少明星不但喜歡把生活趣聞以 IG Story 的型式發布，更會加投票、Q&A等等的功能，加強與粉絲的互動。

 

不過還是要說，如果IG捱過抵制潮可以浴火重生，先不妨考慮簡化GIF的搜索關鍵字：bettnorris prosadecora、kinupos、nemuiasa；雖然不少有其設計和語言典故，但拼在一起還是忍不住想說，不像一堆罕見癌症嗎？

很多人會特別花心思在IG Story加入不同GIF圖，除了一般的可愛特效，只要打對關鍵字，就能找到更多特色GIF圖，包括小弟近期大愛的《鬼滅之刃》！

 

納進FB麾下的IG少不免沾染江湖氣，好像出走半生，歸來成了啊嬋。但Story推出的四年，一半的IG用戶成為Storyteller；不知道你同不同意，Story也似為IG裹上一層Filter。返璞歸真未至於，但至少在無聊Filter、投票、Q&A等等的互動feature中，有些許社交回歸自然的味道。

作者_小編Miuson Chi 簡介：

全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！

IG: always_mute

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