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【BNO移民】倫敦就業空缺急跌 歐洲大城市中最嚴峻

環球社會熱點 16:36 2020/11/30

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英國倫敦的就業空缺急跌，更創下歐洲主要城市當中的最大跌幅。

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移民英國成香港熱話。但新冠肺炎疫情導致英國封城，更打擊英國就業市場。有求職平台發表報告，指英國倫敦的就業空缺量急跌，更創下歐洲主要城市當中的最大跌幅。

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【BNO移民】免印花稅買樓最後衝刺 專家指手續繁複11月要開始動手 【下一頁】

求職平台Indeed分析歐洲各大城市，截至本月6日的一年内的職位發布趨勢，與去年同期的數字作比較。結果顯示倫敦的職位發布量急跌50％，而英國其他地區也下跌42％。報告指，倫敦的零售業、招待業及休閒業的職位遭到最大打擊。

馬德里緊隨其後，該城市的職位發布量急跌46%，而西班牙其他地區則下跌39%。至於德國首都柏林是受影響程度最低的歐洲大城市，職位發布量下跌25%，而德國其他地區則下跌17%。

報告也顯示，倫敦、柏林、馬德里、巴黎及羅馬作為西歐最大的5個城市，職位空缺的跌幅都高於該國其餘地區。

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Indeed歐洲研究部負責人、經濟學家Pawel Adrjan表示，數據反映疫情導致不少僱員留在家中工作，對服務業及招待業的需求大減，因此這些行業的就業空缺自然急挫。

他不認為這些歐洲大城市會因而淪為死城，但指出上述數據反映服務業就業市場面對的困境，或需要較長時間才能復甦。

責任編輯：鄭錦玲

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