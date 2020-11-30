【港交所388】大摩看好港股交易量趨升 籲增持港交所料可見4字頭

港交所(00388)近日落實擴大互聯互通範圍，雖未有納入阿里巴巴(09988)等大型市值的第二上市股份，仍然獲大摩維持「增持」評級，並給予其目標價430元。港交所全日收報385.4元跌0.2%。

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大摩認為，截至11月27日北向及南向交易額分別為650億美元和640億美元，可見影響已反映，相信日後本港和內地市場自由資本流動增加，有潛在的積極信號，或會隨著時間，支持港交所交易量增加。港股通今次加入生物科技股。至於滬股通，則加入中港兩地上市股份的A股,上證180及380 指數的科創板股份。

另外，港交所剛開展諮詢改革上市制度，擬提高以盈利測試主板上市的要求，由目前最近一個財政年度賺2000萬元、前兩個財政年度賺3000萬元，

提出兩個方案建議提高，首個方案建議提高1.5倍、第二個方案建議提高2倍。相關改革的諮詢為期兩個月，於2月1日截止。市場預料此舉可進一步打擊「啤殼」活動。

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