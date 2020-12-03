【陽光旅途@iM網欄】喜獲政府及時雨 乾涸旅業前景如何？

旅遊業自從2019下半年開始，不知道是走了甚麽霉運。首先是社會事件令很多旅行社的分店都不能正常營業，加上當時的社會氣氛，已經使旅行社的業務受到嚴重影響，生意普遍下跌了五成左右。到去年年底時，社會運動略為緩和，正當大家都以為看到署光的時候，又開始爆發新冠病毒。疫情剛開始在國內變得嚴重的時候，正好是春節假期前，其實所有春節假期出發團隊的航班、酒店及接待都已經訂好。但各旅行社為了客人的健康和被隔離的風險，還是不計嚴重的虧損，決定取消所有春節出發前往國內的團隊並讓客人轉團或退款。及後陸續世界各地都開始爆發疫情，亦使我們取消更多的團，最終完全停頓！

旅行社的心路歷程

從二月份開始，旅行社都覺得今次疫情應該和當年沙士差不多，最壞打算都是到暑假就會完結。因此在二月時，我們還在計劃如何提早推出暑假的團隊，希望吸引到客人早些報名。其實當時很多旅行社都面對很大壓力，一方面把不能出發的客人團款退回，但另一方面，很多航空公司卻只答應保留我們的款項作為未來團隊的機票款，卻不退現金。而且生意大跌，使現金流變得緊張，但大家仍積極面對，很多旅行社都係有利用自己的優勢，發展網購電商。同事們都主動學習摸索，使產品紛紛上線。可惜關口遲遲未開，疫情亦越見嚴重，電商收入亦只能彌補一少部份。面對差不多一年完全沒有收入而又要支付各樣成本，旅行社很多已經被逼裁員，又或只能讓員工放無薪假。因此，很多員工都只能每月獲得半薪，尤其以帶團為生的領隊、導遊，由於原本底薪就很低，而且門店亦不能營運，許多都已經轉行做送外賣、倉務員或保安。業界至今好像已變得絕望，眼看開關無期，而且政府已經表明不會再有保就業資助，裁員及倒閉潮一觸即發！

及時雨只能解燃眉急

特首林鄭月娥的施政報告剛出台，其中針對特困的旅遊業額外提供6億元援助，包括每間持牌旅行社按員工人數多少，可以獲得最少十萬元。而每名員工、導遊或領隊，每人可獲一萬五干元的資助。對早已乾涸行業來說是一場及時雨。香港其實超過九成的旅行社都是少於十個員工的小公司，十萬元對他們來說，在減少了成本後，應該可以多支持三個月到半年左右。業界當然歡迎政府今次的撥款，可解燃眉之急，但最大問題是如何走出困局。政府必須嚴格做好防疫管理，要做到全民檢測，盡快推行健康碼。先控制好本港疫情，推動本港遊，第二步是要和國內通關往來。同時希望推動各國旅遊氣泡，逐步讓旅遊正常化，才是解決方案。現階段，旅遊業只能冬眠起來，等待疫苗出現，等待政府控好疫情！希望春天盡快來臨，可以撐過去！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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