【寸心是福田@iM網欄】培養新習慣，萬事起頭難？ (下)

上文 <培養新習慣，萬事起頭難？ (上)> 談到培養新習慣的方法，要成功，那就最好令培養新習慣的過程不要為現在的生活帶來太多打擾。那又到底如何不帶來太多干擾呢？

如果你希望每天下班後去上健身室 / 瑜珈課，那就最好找一個你下班回家途中必須經過的地點去上，因為是「必經之路」，所以上課就變得沒那麼「艱難」，否則，如果還需要刻意多坐幾個地鐵站或繞路去上課，上課後回家的路途變相又顯得更遙遠了，那麼對於你下班時已經拖著的疲乏身軀，無疑是一個重大挑戰，也等同會給自己更容易放棄的藉口。所以，還是不要高估自己的鬥志，一切由簡單容易開始！

令新習慣容易被記起，除了跟舊習慣連結起來外，在生活環境中設立「視覺提示」，也是一個可行方法。

例如，你想在每天早餐後進食一些補健品，最好便把這補健品，放在你平常擺放早餐的地方，吃早餐時順道將之拿出來，讓提示「顯而易見」，那很自然地吃完早餐，就可以順道把保健品放入口中了。

其實，好習慣難以養成的其中一個原因，往往因為好習慣要假以時日才見成果，相反，壞習慣的「報酬」，卻是即時得到的，對於人性來說，這無寧是一個不易克服的難關。

就如為了減肥去跑步，未必會即時消瘦下來，但吃雪糕、朱古力卻能夠即時收穫味覺上的快感，因此令我們在誘惑前難以抗拒。既然如此，我們也大可利用這人類的劣根性，為我們的好習慣，提供即時的報酬奬賞。舉例，如果想戒除亂花錢買名牌的惡習，培養儲蓄的習慣，大可以在每次想購買不需要的物品時，便讓自己到高級餐廳去吃一頓好的，再把省下來的錢去買金幣，這樣既犒賞了自己，又把錢花在儲蓄上，可謂一舉兩得！而且慢慢地看到自己累積下來的財富，更有助鞏固實行新的儲蓄習慣呢！

不過，這個犒賞行為，不能與目標相衝突，例如不可以用吃一杯冰淇淋去奬賞自己跑步30 分鐘，否則的話，就得不償失了！「奬賞」的確令人快樂，只要把「需要」與「想要」連結在一起，讓自己能夠開心地實行新習慣，讓培養新習慣的過程增加愉悅。人既然是追求樂趣的動物，對於新習慣，自然就「 何樂而不為」了！

培養新習慣的過程，既然多少有點「違反人性」，所以過程中，必須好好管理自己的期望，以免因經歷挫敗，而中途放棄。

所以若你設定了每天跑步30 分鐘的目標，如果你當天真的即使如願開始了跑步，但跑了20 分鐘後，已經累得要命，那就不必強逼自己非依計劃完成不可，因為這會為自己帶來不必要的壓力，減低下次實行計劃的意慾。甚至今天真的累得不似人形，連 1分鐘也動不起來，那就讓自己「放假」，錯過實行新習慣一次吧！不過當然是「只此一次，下不為例」，不能「一次又一次」，專家就曾提出「不要錯過兩次」的守則，因為不能「一錯再錯」也。

在整個新習慣的打造過程中，總難免出現失誤，因為我們都是人嘛！所以不妨在事先預設一段會「半途而廢」的「試用期」，萬一真的失敗了，就接受現實，再重新開始。當你「預左會失望」後，到困難真的出現，會較易接受，再重新出發，而不會「一蹶不振」呢！

說到底，習慣只是一些行為，我們想要建立好的習慣，並非為了那些行為，而是為了好習慣帶來的成果，因為，是成果締造我們的人生。

所以，一切好習慣的背後，我們必須先問自己：「我要成為一個怎樣的人？」成為怎樣的人，才是我們人生的重點。如果你厭倦了自己一天到晚感覺疲累、體重超標的狀況，決心成為「健康的人」，那麼你自然會較積極與容易地維持你的運動習慣。你希望成為有文化的人，這個意願就成為你閱讀習慣的推動力。所以，重點是先問自己：「我希望成為怎樣的人？我要過怎樣的人生？」因為，我們的所作所為打造我們的身份認同，如果單憑一股動力或意志力來驅動行為的話，行為難以持久，惟有透過希望自我改變的心態，讓習慣成為改變自我的生活方式，讓習慣打造新的身份認同，習慣才會出現在我們新的人生裡。

創建美國實用主義哲學的著名心理學家 William James 說：「播下一個行動，你將收穫一種習慣，播下一種習慣，你將收穫一種性格，播下一種性格，你將收穫一種命運。」

習慣塑造你的人生，你的人生也等同你的習慣。你的理想人生，就由成功建立新習慣開始。

參考讀物：

《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》作者：James Clear

《打造理想人生的習慣大全》作者：古川武士

《微習慣：簡單到不可能失敗的自我管理法則》 作者：Stephen Guise

作者_葉子菁簡介： 曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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