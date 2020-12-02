【教育積木人@iM網欄】如何促進「創傷後成長」？從倖存者心理看創傷的可貴

逆境對於每一個人來說是無可避免的，可以是生離死別、亦可以是求之不得，總之，它是生命的一部分，處理得好，可變為成長的催化劑。常言道：「大難不死必有後福」，究竟大難不死為何會有後來的福氣？ 現在就從「創傷後成長」（Post Traumatic Growth）理論，了解當中的關鍵。

「創傷後成長」是指人在面對死亡或嚴重傷害的事件後，出現積極的心理變化。說起來很吊詭，心理學家Richard Tedeschi 及 Lawrence Calhoun指出：創傷性事件雖然會在認知層面嚴重衝擊我們的價值觀，但個人在重新建立和梳理對這個世界基本認識的過程中會進行「認知重塑」，而正正就是這個「Reset」的過程，為個人帶來積極的變化。

打個比喻：本來在你家中某個安全又穩固的地方一直展示着一個珍貴的花瓶，但可惜一次意外，碰跌了花瓶，瓦片粉碎一地。當時你會有甚麼感受？自責？嘗試用膠水將它黏合，希望拼回原狀？把它放棄，掉進垃圾桶？或是將碎片轉化為藝術拼畫，用另一角度，為它賦予新的意義？當我們面對生命中的創傷時，有人會想力挽狂瀾，讓生活回復原貌； 有人會希望一刀兩斷，忘記過去，「冷藏」記憶；與前兩者不同，有人會為痛苦的經歷賦予新的意義，積極找尋新資源，為生活提供不同的可能性。從另一角度欣賞生命，而這個過程，正正就是「創傷後成長」的歷程。

當我們能夠整理創傷經歷，釐清個人重視的價值，為創傷賦予「新的意義」時，我們便能夠把創傷轉化成五方面的成長，包括：「更懂得欣賞生命」、「更享受人際和親密關係」、「發現更多新的可能性」、「發展更多的潛能」，以及「心靈的成長」。

蝙蝠俠是「創傷後成長」的俵俵者。蝙蝠俠韋恩童年經歷過殺人搶劫事件，目睹父母喪命，而自己卻成為了事件中的倖存者。在成長過程中，韋恩曾出現了不少創傷後壓力症的徵狀，幸好身邊有不離不棄的管家及朋友的正面支持，讓韋恩能夠敘說創傷經歷的意義，從痛苦中找到力量，在重述的過程中，促使他重新審視「蝙蝠俠」存在的價值。其實不是每一位經歷逆境的人都會有「創傷後成長」，蝙蝠俠的際遇並不是例行公事。研究指出，經歷創傷後可以出現「成長」需要三個重要元素﹕一）有身邊人的支持；二）確立正面堅定的信念；及三）適時調節自己的想法。韋恩正正就是有這三個要素，才能讓他繼續找到動力鍛練自己的技能，努力為社會伸張正義。

「創傷後成長」的重點並非在創傷的嚴重性，而是倖存者在過程中獲得的「人生智慧」，藉以重整「創傷的意義」。否極泰來，面對創傷不一定是壞事，如果能夠以「正向」的態度坦然面對，你或者也可以如蝙蝠俠一樣使自己變得更強大。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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