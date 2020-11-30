【山地悠遊人生@iM網欄】享譽世界的三星級餐廳 El Celler de Can Roca (下)

El Celler de Can Roca 是頂級餐廳上名列前茅, 享譽世界的三星級餐廳。一直沒辦法訂到枱， 當時在餐廳附近的古城 Girona 呆了一段時間，實在不死心， 於是動了腦筋， 在一個星期二的中午走進去碰運氣，侍應知道我的來意後， 邀請我在花園裡坐下等候， 他要去請示負責人，還遞上一杯免費的 Cava酒 。那種賓至如歸的感覺， 就像走進一間家庭餐館，而不是傳說中的神奇之地。 運氣來了擋也擋不住， 那天負責人兼大廚Joan就在廚房， 他們給了我一張桌子。

El Celler de Can Roca 營業時間：

星期二：中午12:30 ～ 14:00

星期三， 四， 五， 六：中午12:30 ～14:00 及晚上 20:00 ～21:30

星期日及 一休息。 星期二休晚市。

2021年假期：

2021年復活節：從3月28日至4月5日

2021年夏季：從8月8日至8月23日

聖誕節：2021年12月20日至1月12日

https://cellercanroca.com/reservas/reservation-information/pre-reserves-en.html

一些注意事項：

＊進餐需約4小時， 18道菜。

＊有兩份菜單， 一 大一小。必須全桌所有人選同一個菜單。

The Feast Menu €215歐元， 配酒€110歐元。

The Classic Menu €190歐元， 配酒 €75歐元。

＊午餐與晚餐的菜單和價錢相同，最好選午餐時段，因為西班牙有午休， 餐廳晚上8點才開門， 吃完已經凌晨一點。 盡量中午12：30準時到達，要不然你會看到旁邊桌子上的菜色，失去神秘感。 吃完已經是下午4點多了。

＊最好穿商務休閒裝。 穿著運動鞋也不會拒絕你內進。

＊餐廳離巴塞隆那比較遠， 火車加上出租車要2個小時， 如在Girona住宿， 打車去餐廳約15分鐘。網上有些食客的評語“航班延誤了，每人只睡了3個小時，那天在出租車上坐了2個小時，但這一切都值得。”

＊價格與世界上其他三星級餐廳相同，比法國或德國便宜。

我對這家餐廳的期望很高，進餐後，才知道為什麼它兩次被評為世界最佳餐廳 。他們超越了一切， 從第一口 Cava酒開始， 到最後一盤有14種不同質感，口感和濃度的巧克力(圖) ， 每件器皿都是從未見過的設計 。 每道菜餚的調味， 用料和賣相都天衣無縫， 令人心花怒放。 員工與餐桌的比例荒謬地高，整個服務既流暢又貼心，菜餚有節奏地不斷到達，服務生專業地解釋每道菜。 然後清理，放置新餐具，侍應解釋配對的葡萄酒。酒的搭配非常出色，侍酒師也很棒。

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18道菜的盛宴菜單，對我這個大胃王亦顯然太多。 菜色不可思議， 生蠔來自另一個星球， 暖暖的，上面鋪滿一層蒜頭做的白色的粉末， 進口就像空氣，只有味道， 沒有質感，口裡充滿生蠔的鮮甜味（圖）。 老實說，關於這間餐廳，我可以寫一萬字。 不想對食物評價太多， 因為網上有很多讚好的食評。菜色實在太多，非常特別的菜餚， 相等地融合了美味，有趣和想像力。整個體驗都是神話般的完美無瑕。 從幾百張照片中挑選了一些最喜歡的。 （圖）

除了令人驚嘆的美食體驗之外， 還參觀廚房。 Roca兄弟三人不僅表現出色，而且親切友善，在用餐時看到幾次， 用餐後三兄弟中的大哥Joan和二哥Josep主動過來打招呼。雖然只是短暫地合照， 已使我的經歷又提升了一個水平。

最後： 這家餐廳是我去過的最好的地方之一， 每次提到美食， 我還繼續回憶在如此優雅的 El Celler de Can Roca用膳的經歷。如果可以的話，我會給6星。 極力推薦， 請不要放棄，算好日子，提前預訂！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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