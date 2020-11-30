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【銅價】上海期銅升至逾8年高　江西銅升逾4%

股市 15:44 2020/11/30

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【銅價】上海期銅升至逾8年高　江西銅升逾4%

新冠疫苗有進展，加上內地11月官方製造業PMI升至52.1，創逾3年新高。上海指標期銅合約觸及逾8年高位，滬銅主力合約最高漲3.7%至每噸57,680元人民幣（8,754.12美元），為2012年9月以來首見。

另外，倫敦金屬交易所（LME）期銅漲2.2%至每噸7,665美元，本月上揚14.1%，可望錄得2016年11月以來最大月度漲幅。

江西銅 （00358） 最新報12.68元，升4.3%，盤中高見12.88元，成交額4.2億元。另外，五礦資源 （01208） 現升1.5%，最新報3.39元，盤中高見3.47元。

市場認為拜登當選美國總統將令美元走弱，另外市場預期會有更大規模的財政刺激措施，這也成為支撐商品價格的一大主因。此外，拜登政府也有更多的綠色能源政策，將大幅推動可再生能源的發展，這也提振銅的需求前景。

智利銅業委員會（Cochilco）預估，2021年全球銅需求將年增2.9%達到2,400萬噸，因中國需求穩定，以及歐洲與印度需求大幅恢復的影響。

相關文章：【金價走勢】現貨黃金重回1800美元　如何判斷買入時機？

【金價走勢】黃金價格一度失守1800美元　大行繼續看好　花旗料重上2000美元

編輯：吳敏芳

香港股票 江西銅業（00358） 商品 拜登 五礦資源（01208） 上海 倫敦 銅價
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