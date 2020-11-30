【千手公關@iM網欄】最為理想 為自己而開的新聞發布會

今天在電視上看到一個政黨舉行了記者會，畫面上，發言人席是長長一排，坐了起碼六丶七丶八位看似是會或要發言的代表，這「陣容鼎盛」的做法，似乎已成為不同政黨見媒體常見現象。筆者明白，政黨內每人也有不同的意見丶每位也想發言；而政黨雖然也有黨規，但是它又不是一個僱主身份，所以黨內成員不一定要服從黨魁，除了正丶副黨領，也不會有明顯分級。如此種種考慮下，遇上舉辦記者會這樣的場合，每位成員自然希望有輪流發言權，得到平等的曝光機會。筆者不會評論這種做法是對或錯，但這安排從公關角度看是好是壞顕然易見！

已經數不出自已舉辦過多少場新聞發佈會丶記者招待會了，當然，舉行這些活動並沒有什麼不二法門，一本通書也不能看到老，可是公關101，與媒體溝通的一些基本原則還是有其重要性的：凡與人溝通，必要從受衆方出發－甚麼是發佈重點？有甚麼sound bites？怎樣的訊息才能吸引傳媒報道？有了清晰的訊息，又如何有效把訊息傳遞，在翌日的報章上得到想要的曝光和關注？甚至篇幅？

要知道，每天舉行記者會的不只你們一家，傳媒每天東奔西跑採訪不同記招，聽不同發言人的講話，如果每一個記者會的發言人也是六丶七丶八丶九位，而每位發言人未必為人熟悉，發言時沒有名牌，說話前又不先報上名來，會上更是你一句，我一句，你又補充他說的，他又補充另一個他說的，有些又詞不達意⋯聽起來也開始頭痛！再者，不說是否每位發言的也能有sound bites 重點，有時連是否言之有物也成問題，那出來的訊息會清晰嗎？會有影響力嗎？所表現出來政黨的形象又會如何？

筆者明白政黨成員各有權發言，也希望發言，但若要自己及所言得到關注，大家事前必須好好協調，不要為講而講；當然，最好還是大家齊心，願意集中讓黨內一位丶最多兩位口齒伶俐及具代表性的當發言人，好好拿捏發言重點是最為理想。這樣，對黨的形象，對採訪的媒體，對在家看新聞的廣大市民丶選民也是好事，其他甚麼出席記者會丶上鏡前的基本儀容我也不說了。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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