【新股IPO】京東健康6618傳有意上限定價 孖展超購逾80倍 抽幾多手先中？

京東健康（新上市編號：06618）將於明日（12月1日）中午截止認購，有興趣的投資者也要盡快下決定了。然而，由於認購反應佳，消息指京東健康欲尋求以招股上限70.58元定價，其招股價範圍介乎62.8至70.58元，將發售3.819億股股份，集資最多近270億元；12月8日掛牌。

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另由於認購反應熱烈，國際配售部分將提早在周一（30日）下午5時截止認購。

摩根大通發表研究報告指，該股招股價介乎視乎62.8至70.58元，集資31億至35億美元，市值達250億至280億美元，視乎京東健康定價，公司自由流通市值介乎17億至21億美元，料MSCI與富時都將以首日收市市值，決定會否將京東健康快速納入股份。

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京東健康為內地最大綫上醫療健康平台及綫上零售藥房，今年上半年收入達88億元人民幣。據初步招股書資料，京東健康2019年總收入達108.42億元人民幣，在內地同業排名第一。

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記者：張以正