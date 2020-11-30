【薪酬調查】港人月入中位數維持1.9萬元　8大行業最新月入中位數一覽

政府統計處最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，本港今年第三季不包括外籍家庭傭工的就業人士，每月入息中位數為1.9萬元，按性別劃分，男性的每月入息中位數為2萬元，女性則為1.7萬元，與第二季相同。

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根據報告，按年齡層劃分，年齡組別35至44歲的每月入息中位數最高，男女分別為2.5萬元及2萬元，男女合計有2.3萬元，維持上季的同樣水平。

在新冠肺炎疫情下，影響勞動市場的薪酬表現，當中製造業、建造業及其他行業的月入中位數較上季減少，男女合計月入中位數，分別減少100元、300元及2,700元。

本港第三季８大行業每月入息中位數：

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本港第二季８大行業每月入息中位數：

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責任編輯：楊子瑩