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【第四波疫情】政府再收緊社交距離措施 餐飲股全線下跌

股樓投資 17:17 2020/11/30

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本港出現第四波疫情，本地確診數字急升，並出現多宗源頭不明的案件。行政長官林鄭月娥於今日下午舉行的記者會宣佈，由周三凌晨起收緊限聚令至2人，而食肆堂食時間縮短至晚上10時，每枱由4人減至2人。因新一輪防疫措施將影響餐廳營業，餐飲股全線下跌。

【恒大汽車708】新能源車實車圖片面世 恒大汽車準備追落後？  詳情請看[下一頁]

當中，大快活（00052）跌幅最大，跌4.1%，收報17.62元，成交額為3305萬元；太興集團（06811）跌2.8%，收報1.38元，成交83.6萬元；大家樂（00341）跌2.5%，收報16.7元，成交3131.4萬元；翠華控股（01314）跌1.7%，收報0.285元，成交52萬元；稻香控股（00573）跌1.2%，收報0.83元，成交29.6萬元。

早前政府曾推出多輪紓困措施，助受疫情打撃的商戶渡過難關。但今日的記者會上政府稱，未有計劃再推出新一輪紓困計劃，現階段會專注抗疫。

【中海油883】 傳中海油及中芯等4公司 或被華府列入黑名單  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

FAIRWOOD HOLD（00052） 翠華控股（01314） 稻香控股（00573） 大家樂（00341） 太興集團（06811） 新冠肺炎疫情 經濟

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