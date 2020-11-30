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【網絡安全】2021年網絡安全預測　Check Point：面臨與疫情相關、更複雜的網絡攻擊

科技 16:45 2020/11/30

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網絡安全解決方案供應商Check Point近日發布其最新10月份網絡威脅指數，發現Trickbot和Emotet木馬在10月份仍然是最猖獗的兩大惡意軟件，是全球各地醫院和醫療服務提供者勒索軟件攻擊急劇增加的罪魁禍首。

新冠肺炎疫情反覆，由疫情帶來的網絡攻擊更是一浪接一浪。網絡安全解決方案供應商Check Point近日發布其最新10月份網絡威脅指數，發現Trickbot和Emotet木馬在10月份仍然是最猖獗的兩大惡意軟件，是全球各地醫院和醫療服務提供者勒索軟件攻擊急劇增加的罪魁禍首。

【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink正式商用時間 　延至2021年

【網絡攻擊】Sophos發布網絡威脅報告　揭示2021年三大網絡攻擊趨勢

Check Point威脅情報數據顯示，在10月份，醫療行業是美國地區勒索軟件攻擊的最大目標，攻擊數量比2020年9月增加了71%。歐非中東和亞太地區也是如此，醫療組織和醫院遭到的勒索軟件攻擊分別增長36%和33%。

至於香港10月份首10名惡意軟件，Emotet木馬和Trickbot同樣分別佔榜首及亞軍位置。研究數據指出，Emotet是頭號惡意軟件，在今年10月份影響全球13.76%機構，以及8.28%香港機構。而Trickbot影響香港機構的比例最高，佔10.34%，同時為全球3.77%機構帶來影響。

醫院最高危　雙重勒索軟件攻擊急劇上升

Check Point又預計，各地的組織在2021年都面臨與冠狀病毒相關的更複雜的網絡攻擊。Check Point表示，新冠肺炎疫情持續，犯罪分子或想從中得到好處的國家將延續2020年的趨勢，視開發疫苗的製藥公司為惡意攻擊的目標，進行冒充疫苗的網絡釣魚活動 。

同時，在今年第3季度，雙重勒索軟件攻擊急劇上升，攻擊者會在加密受害者的資料庫之前先提取了大量敏感數據，再威脅要發佈這些數據，除非支付贖金要求，給組織帶來額外的壓力，以滿足黑客的要求。而目前醫院是最高危和最受觸目的雙重勒索襲擊目標之一。

網上支付遭針對性攻擊　金融機構宜與科企聯手抵禦

責任編輯：曾曉汶

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