【首次置業】獲業主減價割愛賣樓　年輕夫婦全靠一招

第四波疫情肆虐，惟樓市交投氣氛未受影響，除了新盤銷情理想，二手市場亦屢錄成交，有首次置業者為求購得心儀單位，入市前做足功課，終打動業主減價割愛。

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中原丘漢偉說，施政報告公布後，整體樓市靠穩向好，買家積極入市，其中荃灣柏傲灣2B座極高層F室，實用面積392平方呎，一房間隔，享極開掦市景，不設睇樓，原叫價780萬元放售，終以760萬元易手，實用呎價19,388元。

丘漢偉續說，買家為一對年輕夫婦，是首次置業，見近日疫情反彈，惟樓市成交仍然暢旺，故下定決心入市，三日前透過電話問盤，經該行代理配對後，推介上述單位，而買家亦為入市做足準備，如查詢銀行估價、壓力測試要求等，為顯示誠意，更「帶票」與業主洽購，終打動業主減價20萬元，買家見價錢比市價略低，即拍板入市。

資料顯示，原業主於2017年2月，以582萬元一手買入上述單位，持貨3年多，現帳面賺178萬元，物業期內升值約31%。

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