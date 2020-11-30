Pandemic列韋氏字典今年代表字 源於拉丁及希臘語

新冠肺炎疫情大流行，「Pandemic」（全球公共大流行瘟疫）等多個與新冠肺炎疫情相關的詞語，更成為全球搜尋熱門。美國韋氏字典周一（30日）宣布，將「Pandemic」列為本年度的代表字。

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韋氏字典（Merriam-Webster）總編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）表示，「Pandemic」成為今年代表字，並非一件令人震驚的事（isn't a big shock）。

他指出「Pandemic」目前於社會很常用，及已成為與重大新聞事件相關的技術字詞（technical word），日後更可能用於代指這一個時期。世衛組織（WHO）今年3月11日宣布，將新冠肺炎疫情列為「Pandemic」，這個字於當日的搜尋量急增，較去年同期大增1,158倍。

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據悉，「Pandemic」一字源於拉丁語及希臘語，結合了「Pan」（意思：所有）及「Demos」（意思：人們/人口）兩個字。索科洛夫斯基指出，「Pandemic」一字可以追溯到17世紀中期，具體是指疾病，應用於醫學文獻方面。

▲ 美國韋氏字典周一（30日）宣布，將「Pandemic」列為本年度的代表字。

責任編輯：鄭錦玲