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英之傑綫上互動蒐數據　銳意完善線下體驗

科技 15:00 2020/11/30

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英之傑大中華地區及新加坡市場推廣部總監劉啟予表示，客戶可在網上聊天室進行不同查詢和預約，包括點對點試車服務。

汽車代理商英之傑除了為旗下代理品牌推出網上購車渠道，亦於管理和日常業務上推動數碼化，藉此提升效率並完善客戶體驗。英之傑大中華地區及新加坡市場推廣部總監劉啟予強調，數碼化並不會取代現有的綫下業務，公司會持續研究，如何在兩者兼備的情況下，為客戶提供更完善的服務。

【疫市營商】英之傑拓綫上銷售　網上銷售比例倍升

劉啟予指出，公司近年都推出多項數碼化改革，如以平板電腦取代紙張，以短訊形式取代電話通知客戶等。

倡無紙化　藉Chatbot蒐集數據

他舉例，有車主把車交給公司維修保養，公司即會在平台上的聊天室向車主提供二維碼，而車主除了可在網上付款及獲取電子單據外，亦可藉簡訊得知汽車的預期維修時間及預約取車時間。

聊天室除了為現有車主客戶服務外，亦有聊天機械人（Chatbot）配合服務人員，為大眾提供建議及回應。如大眾在網上標籤儲存了心儀的車款，綫下的工作人員即可透過標籤紀錄，在該客戶前往陳列室時，工作人員就可繼續提供相關的資訊，毋須客人重新開始選購過程。

新冠肺炎疫情下，公司的綫下推廣活動較以往大幅減少，劉啟予表示有部分已訂場的活動甚至要「撻訂」離場。他認為，公司除了要顧及業務和銷售外，亦有責任保護員工的健康。他另指，客戶可在網上聊天室預約試車，公司即會安排點對點試車服務。

記者：楊匡然

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