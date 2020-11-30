【疫市營商】英之傑拓綫上銷售　網上銷售比例倍升

▲ 英之傑大中華地區及新加坡市場推廣部總監劉啟予表示，公司期望經網上轉化的銷售比例，在來年可增加至超過20%。（黃建輝攝）

網購在新常態下已成為零售業的新機遇，各式各樣的產品都可於網上購買，當中還包括私家車。汽車代理商英之傑今年為旗下代理品牌豐田（Toyota）和凌志（Lexus）推出網上購車渠道，讓客戶可於網上選購不同車款。英之傑大中華地區及新加坡市場推廣部總監劉啟予表示，業務數碼化為公司帶來額外與客戶接觸交流的機會，而綫上綫下推廣業務如何配合，是公司未來的重點發展之一。

英之傑綫上互動蒐數據 銳意完善線下體驗

劉啟予透露，在網絡投放的推廣佔公司整體市場推廣投放約6至7成，而今年經網上轉化的銷售比例較去年上升了1倍。

英之傑代理多個汽車品牌，包括豐田、凌志、捷豹路虎（Jaguar Land Rover，JLR）。現時，一共為逾17萬輛私家車及商用汽車的車主提供服務。劉啟予指出，網上選購平台早於去年已籌備，並非針對新冠肺炎疫情而設。

網紅試車拍片 網上宣傳渠道

今年7月起，豐田及凌志相繼推出網上座駕選購平台，而豐田更推出「售後服務網上商店」。「公司在去年建構網上平台時，沒料到今年疫情爆發，令平台更快獲得外界關注。」他認為，客戶在短時間內接受新平台，除了是疫情所迫之外，也因為不少人對公司旗下的汽車品牌已有基本認識，甚至已有駕駛該些品牌汽車的經驗，令他們有足夠信心在網上購買新車。

劉透露，去年公司經網上轉化的銷售比例為5%，至今已增加1倍。他認為，網上平台及網上推廣吸引的人數上升，間接令公司在網上投放的資源和成本降低。「近年網上推廣已成為其中一個重要的推廣渠道，如不同的媒體或網紅都會拍攝試車的影片，均有助加深大眾對不同車款的認識。」他續指，除了本地媒體或網紅外，不少人都會透過閱讀外國車評，進一步了解車款詳情。

為推廣網上平台，現時有部分車款或顏色選擇會於網上優先發售。劉啟予表示，綫上綫下的購買喜好並無大分別，現時仍以部分熱門款的銷量較多。他指出，公司發現有不少新車主都有一段時間沒有駕駛，惟疫情令他們不傾向乘坐公共交通工具。可是，由於不少人會買車給予家人或伴侶使用，未必一定是新車主自用。因此，公司暫未能統計，疫情下哪一個年齡層對汽車需求較大。

劉引述資料稱，今年首9個月合計的零售業銷貨價值指數的臨時估計下跌28.7%，而汽車及汽車零件估計下跌14.6%。而今年9月與2019年同月比較，汽車及汽車零件則上升17.1%。他認為，汽車零售的下跌，不一定是需求影響，而是全球不少車廠遭疫情影響曾停工，令代理商無法如期入貨及向客人交付新車。

疫下車廠停工 致汽車銷量跌

劉啟予坦言，公司期望經網上轉化的銷售比例，在來年可增加至超過20%。而今年推出網上平台後，亦會透過蒐集數據等方式，去了解客戶在實際應用時的需要和難處。事實上，現時客戶訂車後仍需到綫下陳列室，處理文件及買車手續。談及未來發展策略，劉啟予表示公司將於來年重塑網上平台，期望可讓客戶於平台選購汽車外，亦可處理保險及財務方案等事項。

記者：楊匡然