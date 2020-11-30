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【新股IPO】藍月亮料周四登場　認購前的五大不可不知

新股IPO 14:47 2020/11/30

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內地洗衣液一哥藍月亮即將登場。

繼京東健康 （新上市編號︰06618） 後，本周焦點新股藍月亮即將接棒登場，消息指，藍月亮料周四招股，計劃集資78億元，多家券商早已反映，藍月亮尚未啟動招股，市場對藍月亮的興趣日漸增加，很多投資者已經進行諮詢。另外，投資界專家看好藍月亮表現，將藍月亮列入新股推薦名單中。投資者是否有意認購藍月亮？不妨先從下文了解一下再決定。

藍月亮即將登場，估值近千億，詳情【下一頁】

1.行業獨特、內地洗衣液龍頭

藍月亮為家居洗護用品生產商，是這個行業的龍頭企業。據招股書初步披露，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

2.品牌知名度高

內地超市的日用品貨架上也有不少外資品牌的洗衣液，包括聯合利華、花王等，但藍月亮洗衣液能夠把握內地洗衣液市場份額的半壁江山，從另一方面反映其在內地的知名度。

藍月亮的洗護產品深得中國家庭主婦的歡心，成為「國民洗衣液」。根據多項化學成分分析和調研測評，即使藍月亮洗衣液的價格偏貴，但性價高，去污能力名列前茅，吸引不少消費者。弗若斯特沙利文報告顯示，集團自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。

藍月亮衝刺上市，高領資本功不可沒，詳情【下一頁】

3.引高領資本為股東、與電商加強合作

高瓴資本創始人張磊對投資藍月亮引以為豪，曾在多個公開場合談及他發掘藍月亮的故事，並直言「我看好藍月亮10年」。高瓴資本2010年投資藍月亮，透過HCM持股10%，成為藍月亮最大的外部股東，投資至今長達10年之久。

藍月亮搭上電商早班順風車，當時的高瓴投資了京東 （09988） ，便牽線兩者合作。據招股書披露，2019年綫上銷售佔比高達47%，綫上營收33.28億元。今年618、雙11等電商購物節，藍月亮躋身多個電商平台的銷量榜前3。

4.高毛利率、高盈利

具體來看，藍月亮營收由3大產品貢獻，分別為衣物清潔護理產品、個人清潔護理產品和家居清潔護理產品三部分，其中衣物清潔護理產品的佔比最高，維持在87.5%，換言之衣物清潔護理產品是藍月亮的核心產品。

而藍月亮一瓶洗衣液毛利率有64%，意味賺錢能力強。據招股書初步披露，藍月亮在2017年至2019年期間，毛利率逐年提升，分別為53.18%、57.42%、64.16%，淨利率亦從1.5%上漲至15.3%。

5.產品單一、競爭者有後來居上之勢

藍月亮的洗衣液是其多年來營收的主力，儘管近年來也嘗試推出「衛諾」、「至尊」等其他子品牌，但相較於主品牌「藍月亮」，市場受認可度及知名度並不高，相關品牌戰略尚未在財務報表上充分展現。

藍月亮亦面臨業內競爭對手的挑戰，同為洗護行業的納愛斯、立白、碧浪等品牌逐漸進入大眾視野，這些品牌在品類和子品牌上進行諸多探索。例如，納愛斯不單只在洗護產品上「皂、粉、液」做到齊頭並進，還擁有牙膏、洗髮水、沐浴露等多個品牌，並推出不同系列；立白的「大日化、多品牌」戰略已運作成熟，旗下產品矩陣包括洗潔精、洗髮水、牙膏、化妝品等。

另外，2014年碧浪、汰漬、浪奇相繼推出洗衣凝珠時，藍月亮並沒有跟進，藍月亮似乎對洗衣液之外的其他市場並新拓展。

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編輯：陳華

香港股票 IPO 京東健康（06618） 護理 零售 京東集團—SW（09618）

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