▲ 【牛津疫苗】測試者索償500萬稱有嚴重副作用 藥廠：與疫苗無關

新冠肺炎疫情全球大流行，外界寄望新冠疫苗早日面世，其中牛津疫苗進展受關注。牛津疫苗正在印度等地接受測試，有印度測試者宣稱接種牛津疫苗後有嚴重副作用，並索償5000萬印度盧比（約500萬港元）。不過，印度負責測試牛津疫苗的藥廠澄清，此與牛津疫苗無關。

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印度血清研究所（Serum Institute of India）正協助為英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新冠疫苗，在印度作測試。

印度傳媒《Livemint》報道指，印度一名40歲男性測試者指，自己在接受牛津疫苗測試後，出現神經系統衰竭及認知功能受損，並尋求5千萬印度盧比作賠償。該測試者更要求暫停疫苗的測試、生產及銷售。

印度血清研究所發表聲明指：

「該測試者說法是帶有惡意的，因為醫療團隊已明確告知他，他所出現的併發症與其接受的疫苗試驗無關。即使他已得知此事，他仍然選擇公開事件並破壞本公司聲譽。」

「他傳播此類惡意資訊，其明顯是帶有不正當的金錢動機。印度血清研究所將為此，尋求超過10億印度盧比的賠償。」

責任編輯：林嘉莉