  • 22°C
香港時間 : 20201130日 (一) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛津疫苗】測試者索償500萬稱有嚴重副作用 藥廠：與疫苗無關

環球社會熱點 14:38 2020/11/30

分享：

【牛津疫苗】測試者索償500萬稱有嚴重副作用 藥廠：與疫苗無關

新冠肺炎疫情全球大流行，外界寄望新冠疫苗早日面世，其中牛津疫苗進展受關注。牛津疫苗正在印度等地接受測試，有印度測試者宣稱接種牛津疫苗後有嚴重副作用，並索償5000萬印度盧比（約500萬港元）。不過，印度負責測試牛津疫苗的藥廠澄清，此與牛津疫苗無關。

英國最快今周批准牛津疫苗 首批安排醫護注射 【下一頁】

泰國、菲律賓相繼買入牛津疫苗 阿斯利康宣布再試驗 【下一頁】

印度血清研究所（Serum Institute of India）正協助為英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新冠疫苗，在印度作測試。

印度傳媒《Livemint》報道指，印度一名40歲男性測試者指，自己在接受牛津疫苗測試後，出現神經系統衰竭及認知功能受損，並尋求5千萬印度盧比作賠償。該測試者更要求暫停疫苗的測試、生產及銷售。

印度血清研究所發表聲明指：

「該測試者說法是帶有惡意的，因為醫療團隊已明確告知他，他所出現的併發症與其接受的疫苗試驗無關。即使他已得知此事，他仍然選擇公開事件並破壞本公司聲譽。」

「他傳播此類惡意資訊，其明顯是帶有不正當的金錢動機。印度血清研究所將為此，尋求超過10億印度盧比的賠償。」

 

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【美國疫情】專家福西：感恩節後確診恐飆 因大批人外遊
今日
【美國疫情】專家福西：感恩節後確診恐飆 因大批人外遊
【美國疫情】三藩市實施宵禁 洛杉磯頒居家令
2020/11/29
【美國疫情】三藩市實施宵禁 洛杉磯頒居家令
【輝瑞疫苗】安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權
2020/11/28
【輝瑞疫苗】安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權
【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗
2020/11/27
【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗
【新冠疫苗】新加坡研發疫苗報喜 料明年首季出貨
2020/11/27
【新冠疫苗】新加坡研發疫苗報喜 料明年首季出貨
傳染病 疫情 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】特朗普稱續訴諸法律 惟未知最高法院會否受理

下一篇文章

拜登有意養貓 時隔多年或再有「第一貓」入主白宮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間15:00）
全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲
全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲
【美國大選結果】威斯康星兩縣重新點票結果不變 拜登仍勝（不斷更新）
【美國大選結果】威斯康星兩縣重新點票結果不變 拜登仍勝（不斷更新）
【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話
【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話
【美國疫情】三藩市實施宵禁 洛杉磯頒居家令
【美國疫情】三藩市實施宵禁 洛杉磯頒居家令
【美國大選】特朗普清洗國防委員會 基辛格等促放生中國成員被炒
【美國大選】特朗普清洗國防委員會 基辛格等促放生中國成員被炒