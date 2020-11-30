【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink正式商用時間 　延至2021年

▲ 近日SpaceX工程人員爆料指，Starlink測試時間將延長至2021年，商用時間也會同時推遲。

科技狂人Elon Musk旗下的航太製造商SpaceX，早前擴大其Starlink衛星網路服務規模，並向全美國近70萬民眾提供Starlink寬頻衛星網絡服務進行公測，惟年底正式投入商用服務作好準備。惟近日SpaceX工程人員爆料指，Starlink測試時間將延長至2021年，商用時間也會同時推遲。

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外國科技網站SlashGear報道指，SpaceX工程人員Kate Tice日前在Reddit論壇上透露，Starlinkk衛星網路服務測試時間將延長至2021年，同時預計會在明年初擴大測試，正式商用服務就確定延後至明年才會正式開放使用。不過Kate Tice則未提到服務為何推遲，以及預計正式推行的時間。

據美國網速測試統計公司Ookla最新數據顯示，Starlink衛星網絡服務試用速度已突破160 Mbps，超過了美國95%的寬頻。不過仍有部分用家指出，曾經歷短暫的斷線情況，每次斷線大約維持10秒至15秒，且每隔幾分鐘就會發生一次，但整體速度會比使用光纖，或是5G網路更快。

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責任編輯：曾曉汶



