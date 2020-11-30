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將成Airpods Pro勁敵？三星Galaxy Buds Pro或最快明年初、隨新旗艦機Galaxy S21登場

科技 14:06 2020/11/30

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綜合外媒最新報道，三星還預計會在明年推出新款旗艦手機Galaxy S21，同步揭曉另一款新無線耳機Galaxy Buds Pro的真面目！

三星早前接連推出無線耳機Galaxy Buds、Galaxy Buds+，以及採用蠶豆形設計的Galaxy Buds Live，綜合外媒最新報道，三星還預計會在明年推出新款旗艦手機Galaxy S21，同步揭曉另一款新無線耳機Galaxy Buds Pro的真面目！

南韓國家無線研究局（NRRA）稍早公布的認證文件顯示，三星將推出一款型號為SM-R190的無線藍牙耳機；另有印尼地區認證文件顯示，該款耳機將以Galaxy Buds Pro作為產品名稱。

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不過目前仍無法確認Galaxy Buds Pro的具體外貌如何，惟預期最快在明年初與Galaxy S21一同登場，估計將加入主動降噪功能。在電池續航力方面，則估計比Galaxy Buds+及Galaxy Buds Live更高。

另據早前消息指，三星Galaxy S21系列包括：Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra三種機款，預計於明年1月14日發布，定於1月29日上市開售。

【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首

責任編輯：張寶燕

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