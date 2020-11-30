【異動股】大型科網股走弱 工信部上周批涉嫌私隱條例

▲ 大型科網股股價普遍回落

工信部信息通信管理局副局長魯春從上周五點名批評騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、新浪等多大型互聯網企業，指它們旗下的手機應用涉嫌違規收集及使用用戶個人訊息。今日大型科網股普遍下挫，其中以今日收市後放榜的美團 （03690） 最傷，現挫4.7%，最新跌穿300元，見297.4元，成交42.19億元；另一跌幅較大的科網股阿里巴巴跌3.6%報260元，成交28.97億元。騰訊及京東 （09618） 則分別跌0.9%至1.5%，最近報577.5元及337.6元。

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不過，網易 （09999） 升0.2%至144.7億元，而小米 （01810） 更升2.5%，報26.7元，成交27.3億元。

魯春從上周五於中國全國APP個人信息保護監管會上指出，工信部檢測了多個大型企業的手機應用程式，其中阿里巴巴有40多款手機應用程式被檢查；字節跳動及騰訊亦各有30多個手機應用程式被檢測；網易及小米則分別有十多個程式在檢查範圍內。

魯春從批評，部分龍頭企業應用程式經過多次督促整改後，旗下同類產品依然存在類似問題。他直指：「例如騰訊的QQ、微信等核心的應用產品……希望以這次會議為契機，加強整頓。」他續指，有企業管理層互相推諉，如新浪旗下的新浪體育違規收集個人信息，但整改完後再次抽檢仍然出現同樣問題。

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編輯：謝智聰