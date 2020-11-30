拜登有意養貓 時隔多年或再有「第一貓」入主白宮

▲ 美國候任總統拜登據報明年一月帶同兩隻德國牧羊犬入主白宮外，更有意再養一隻貓。

美國總統多年來都有在白宮養狗的傳統，特朗普為過百年以來首位沒有養狗的美國總統。美媒報道，美國候任總統拜登明年一月帶同兩隻德國牧羊犬入主白宮外，更有意再養一隻貓。小布殊是對上一名在白宮養貓的美國總統，因此白宮時隔12年以來，或再次出現「第一貓」。

拜登玩狗扭傷腳「髮絲狀骨折」 特朗普：早日康復 【下一頁】

拜登（Joe Biden）分別在2008年和2018年領養2隻德國牧羊犬，名為「Champ」及「Major」。拜登上周六與愛犬玩耍時更不慎滑倒扭傷腳踝，需入院接受骨科檢查，發現右腳出現「髮絲狀骨折」。

美國哥倫比亞廣播公司主持人保利（Jane Pauley）周日（29日）於節目表示，拜登一家透露除了兩隻愛犬外，考慮入主白宮時再養隻貓。

【美國大選】特朗普稱續訴諸法律 惟不知會否受理 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）本身沒有於白宮養寵物，而前總統奧巴馬（Barack Obama）就養了2隻葡萄牙水獵犬「Bo」及「Sunny」。因此白宮對上一次出現「第一貓」，是美國前總統小布殊（George W. Bush）的愛貓「India」。

美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）也非常喜愛貓，獲時任國務卿贈送兩隻貓「Tabby」及「Dixie」作寵物。他非常喜愛這兩隻貓，寧願無視妻子的反對，也要在餐桌上餵愛貓。林肯甚至曾公開表示，愛貓「Dixie」比他所有内閣成員聰明，而且不會反駁他的話。

責任編輯：鄭錦玲