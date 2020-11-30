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【異動股】內銀股紛彈高　解構內銀突然受資金追捧之謎

當炒股 13:46 2020/11/30

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多隻內銀股紛紛走高，究竟為何突然受捧？

資金轉炒周期性股份，多隻內銀股飛升，其中招行 （03968） 繼續破頂，最高曾升約4%；工行 （01398） 亦連升四日，今日再漲4.7%，建行 （00939） 亦升2.3%。瑞士盈豐銀行執行董事韓焯林指，今年新經濟股大幅跑贏，加上未來1至2個月是數據真空期，預期年結前會有調整壓力，部分資金會換馬至「輕倉」的傳統經濟股，而內銀股有五大推動力，特別看好內銀股走勢，現價買入性價比高。

內銀股普遍走高，詳見【下一頁】

韓焯林解釋，首先，人民銀行行長易綱早前指，明年貨幣供應會跟名義國內生產總值（Nominal GDP）相若，意味增長約10%至11%，貨幣供應增加可提升銀行貸款業務收入，利好內銀股。

其次，人民幣不斷升值，持有內銀股等人民幣資產，回報更高。

第三，內銀股今年盈利可能錄得倒退，是上市以來首次，但明年盈利將會大幅反彈，明年盈利轉好的憧憬，可助內銀股估值提升。

恒大汽車「顏值」不輸Tesla？詳見【下一頁】

第四，內銀股的股息率有6至7厘，資本充足率亦非常充裕。

第五，內銀股市帳率只有0.6倍，對比歐洲銀行，內銀股的估值相對吸引。

相關文章：【內銀業績】國有內銀悉數放榜　工行上季少賺4.65%、招行盈利升0.7%（不斷更新）

 

編輯：陳韻妍

香港股票 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 招商銀行（03968） 易綱 GDP 新經濟股 異動股
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