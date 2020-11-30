【潘蘇通旗下】何文田豪宅地盤判頭涉拖糧4個月　有工人以水馬堵路抗議

▲ 豪宅項目「傲玟」模型，項目預計11月底入伙。（資料圖片）

何文田常盛街一個豪宅項目，今早約有40名工人在上址抗議，聲稱不滿地盤判頭拖欠4個月人工、涉資逾百萬，一度走出馬路以水馬堵路。地盤位置與即將入伙的豪宅項目「傲玟」吻合，亦即高銀金融 （00530） 主席潘蘇通以私人名義持有的物業發展項目。

有報道指，今早約9時有地盤工人在何文田走出馬路抗議，指被判頭拖欠8月至今的薪金，目前未能聯絡對方，一度有人以水馬堵塞兩條行車線。警方其後接報到場處理。

傲玟位於何文田常盛街17號，屬傳統豪宅地段，共設6座住宅大廈，提供401伙，標準單位實呎848呎至1,447呎，並設有26個特色單位。項目預計11月底入伙，發展商為高銀集團。

高銀金融今年7月傳出財困，以及被債主要求接管九龍灣高銀金融國際中心，而潘蘇通亦被指先後以股份及物業抵押取得貸款，解決資金周轉問題。潘蘇通9月底再被澳門商人梁志偉入稟追討逾5,000萬元貸款及利息。

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編輯：趙穎妍