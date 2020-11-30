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【美國疫情】專家福西：感恩節後確診恐飆 因大批人外遊

環球社會熱點 13:33 2020/11/30

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美國疫情嚴峻之際，仍有數以千萬計美國人在感恩節外遊，顯然無視新冠疫情。華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）警告，美國感恩節後確診恐再度飆升，但指若由現時開始佩戴口罩及保持社交距離，以遏制新冠肺炎的傳播仍為時未晚。

【美國疫情】三藩市實施宵禁 洛杉磯頒居家令 【下一頁】

直至周日，美國11月確診新冠肺炎人數累計已破400萬，為10月時的雙倍。美國疾控中心（CDC）此前預測，美國於接下來3周，將再增近6萬人死於新冠肺炎。

美國運輸安全管理局 （Transportation Security Administration）數據顯示，上周每日有80萬至過百萬人士通過美國的機場檢查站，為美國機場自3月中以來最繁忙的一周。

美國5千萬人感恩節外遊 專家憂變「血色聖誕」 【下一頁】

福西周日表示，由於有大批民眾選擇外遊，幾乎肯定感恩節後美國確診會急增。福西建議曾外遊的人士，應在家隔離一段時間。

美國白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）亦建議， 所有曾外遊的人士，應避免探望65歲或以上的人士。他坦言，非常憂慮感恩節後確診會以3倍、4倍甚至10倍的增長。

美國疫情持續，在加州，洛杉磯縣周一起實施為期三周的封鎖措施。措施包括禁止大型公眾集會，並限制商店內的人數等。

責任編輯：林嘉莉

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