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【WeChat Pay優惠】WeChat Pay HK街市買餸有優惠　送電子現金券及印花

Hot Talk 14:30 2020/11/30

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Wechat Pay今日宣佈「街市碼上餸」狂賞優惠，向用戶派發電子現金券。

騰訊 （00700） 旗下流動支付平台微信支付Wechat Pay近月積極推廣街市使用電子支付，Wechat Pay今日（30日）宣佈推出「街市碼上餸」狂賞優惠，向用戶派發電子現金券及印花。「街市碼上餸」優惠的推廣日期至明年3月31日。

圖看Wechat Pay「街市碼上餸」狂賞優惠

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優惠一﹕街市電子現金券禮包

由11月31日到2021年3月31日，每位香港版WeChat Pay用戶可進入「街市碼上餸」活動頁面，免費領取「街市專享券禮包」內的一張$20電子現金券。用戶在指定街市消費滿$40時，可使用該電子現金券。第一次使用電子現金券後，用戶將獲得新一張$10電子現金券，下次消費時滿$20便可使用，並獲得一張$5電子現金券，該券於下次消費時滿$10時可使用，整個消費折扣最高可高達$35，每張優惠券在領取後14日內有效。

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優惠二﹕街市電子印花計劃

Wechat Pay 用戶凡在指定街市商戶買滿$10，即可獲印花一個，每位用戶最多每月可獲4個電子印花，每兩個印花可兌換成$5 街市電子現金券或$5跨境匯款電子現金券。

優惠三﹕Wechat Pay 新用戶可獲額外$20電子現金券，可於任何指定商戶使用

Wechat Pay 新用戶可領取消費滿$30減$20電子優惠券，於全港接受Wechat Pay的商戶使用，現金券在14日內有效。用戶在今年6月1日至11月30日未曾使用過Wechat Pay 才為合資格新用戶。

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編輯﹕賴奕羚

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