【大行報告】大摩：阿里健康可借母企資源拓供應及服務商網絡　調高目標價兩成看26元

▲ 大摩調高阿里健康2021至2023財年平台收入預測約7%至16%。

京東健康 （新上市編號：06618） 招股火熱，同為綫上醫療平台的阿里健康 （00241） 亦即將「染藍」。摩根士丹利報告指，阿里健康上半年業績符合預期，經調整利潤增長2.7倍，隨阿里健康進一步擴大供應鏈、物流能力、服務點，相信可助公司持續成長，帶動股價進一步上揚，故調高阿里健康目標價21.5%至26元，評級維持「增持」。

京東健康更勝阿里健康？詳見【下一頁】

大摩認為，阿里健康可利用母公司阿里巴巴 （09988） 的資源，擴大產品綫、供應及服務商網絡，並不需要額外投資大量資金，便能提高客戶忠誠度。

京東健康孖展熱爆，詳見【下一頁】

國家藥監局及醫保局早前發指引，指符合要求的互聯網醫療機構的在綫診療服務獲納入醫保基金支付範圍。大摩估計，阿里健康可成為政策的主要受惠者，公司已於青島及廣州，將綫上O2O藥品銷售連接個人社保戶口，料未來會將網絡延展至其他城市。

大摩調高阿里健康2021至2023財年平台收入預測約7%至16%，以反映上半年亮麗業務及利好政策，考慮到直銷業務組合毛利率提高，整體毛利率亦上調3個百分點，毛利預測升4%至10%。

相關文章：【業績】阿里健康上半財年虧轉盈賺2.8億人幣 績後升逾4%

更多【新經濟股】文章

編輯：陳韻妍