【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看） 股市 18:04 2020/11/30 分享： 逢交易日下午6時，《iMoney》主編孫運喜、客席主持梁耀康輪流講股論市，解答網民問題。 欄名 : ET講股通 相關文章 【恒指夜期】 恒指跌553點失10天綫、中海油急瀉14% 恒指夜期升26點（不斷更新） 今日 【恒指夜期】 恒指跌553點失10天綫、中海油急瀉14% 恒指夜期升26點（不斷更新） 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：上望28000 中資金融股 同場加映答股環節（立即收看） 2020/11/27 【ET講股通】梁耀康：上望28000 中資金融股 同場加映答股環節（立即收看） 【ET講股通】梁耀康︰資源股升完未？ 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/11/26 【ET講股通】梁耀康︰資源股升完未？ 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】孫運喜︰滙豐發威 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/11/25 【ET講股通】孫運喜︰滙豐發威 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】孫運喜︰耶倫升浪 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/11/24 【ET講股通】孫運喜︰耶倫升浪 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】梁耀康︰小米績前先炒起 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/11/23 【ET講股通】梁耀康︰小米績前先炒起 同場加映答股環節（立即觀看）