【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看）

恒生指數今日跌553點，全日收報26341點，大市成交2,406億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股大跌令人意外，主因市傳美國擬將中海油 （00883） 及中芯 （00981） 納入制裁名單，以及有傳螞蟻集團明年上市無望。

恒指大陰燭下跌 支持看26300點

拖累恒指逾百點跌幅的友邦 （01299） ，股價跌4%，收報84.95元，相信與本港疫情大反彈，中港短期通關無望有關。騰訊 （00700） 跌3.4%至563元，拖累恒指逾90點跌幅。中海油大挫14%至8.13元。A股同樣受壓，上證指數早市一度上試橫行區頂部，收市卻倒跌0.5%。

展望短綫，恒指支持看26300點，失守才減磅走貨；再下一級支持則為25800點。惟中綫而言，除非內地採取激烈措施回應美國，否則制裁影響未算大。

若持有中海油 先觀望油組消息

油組即將開會商議產量，結果將對油價有主導影響；相反，美國的潛在制裁措施，對油股業績影響有限。參考中移動 （00941） 走勢，在美國制裁消息後，股價一度大跌，惟消息消化後已開始企穩，相信對中海油後市有一定啟示。

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