【加密貨幣】傳Facebook加密貨幣Libra　最快明年1月有限度發行使用

▲ 去年Facebook提出發行的加密貨幣Libra，雖然遇上險阻，但近日就傳出，最快明年1月以有限度形式開放使用。

近日Bitcoin升勢劇烈，加密貨幣再次掀起熱潮，去年Facebook提出發行的加密貨幣Libra，雖然遇上險阻，但近日就傳出，最快明年1月以有限度形式開放使用。

根據外媒消息，Facebook明年初將以有限度形式提供Libra加密貨幣，並先提供與美金以1:1比例兌換，未來會陸續開放加入更多國家發行的法定貨幣交換，另外也計劃推出複合貨幣（composite currencies）交易模式，但主要還是要看各地區監管機構批准狀況。

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預料Libra加密貨幣初期僅會在美國境內使用，之後或進一步推至拉丁美洲地區。而之前與Facebook結盟的Farfetch、Uber、Lyft、Shopify、Spotify等公司，屆時是否會跟著推出對應Libra加密貨幣使用服務，則暫時未知。

而目前主導Libra加密貨幣發展進程的Facebook，日前就將旗下負責加密貨幣業務的子公司Calibra更名為Novi Financial，數碼錢包服務名稱亦從Calibra改稱為Novi。

Facebook並未透露Calibra更名原因，但市場有不少看法認為，是為了降低與Libra加密貨幣名稱關聯性。同時Novi名稱由來，則是將拉丁文的「novus 」（新星）與「via」（通過）重新組合，分別代表「創新」與「方式」，代表將以創新方式推動加密貨幣服務。

將Calibra更名為Novi Financial，公司責人依然由David Marcus擔任，同時透露Libra加密貨幣不僅能與既有法定貨幣互換，並且也能對應與現存如USD Coin、PAX及Tether等其他穩定加密貨幣之間的互換，同時讓Novi電子錢包功能可在Messenger、WhatsApp等服務內使用。

責任編輯：李彥煒