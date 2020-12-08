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【香港疫情】食肆晚6時後禁堂食 大快活、大家樂微跌 海底撈逆市揚

股市 12:31 2020/12/08

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政府進一步收緊晚市堂食禁令至晚上6時，較原定的晚上10時更早。

香港疫情反彈，爆發多個群組感染，行政長官林鄭月娥今早預告將會再收緊社區防疫措施，其中食肆晚上6時後將禁止堂食。疫情升溫，餐飲住所堂食再受限，餐飲股暫時未見明顯受壓，大家樂 （00341） 中午休市跌0.3%、大快活 （00052） 跌0.2%。

香港連續多日錄得近百宗新增確診個案，接連爆發跳舞、演唱會群組，源頭不明個案比例維持高企，政府隨即實施更嚴格社區防疫措施【下一頁】

疫情升溫港視股價再彈升，即睇疫情受惠股【下一頁】

香港最新防疫抗疫措施一覽【按圖放大】

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政府早前收緊限聚令上限至2人，最新擬進一步收緊食肆堂食營業時間，由現時的晚上10時縮至晚上6時。

餐飲股表現今早未見明顯受壓，除大家樂、大快活微跌，翠華 （01314） 無升跌；太興集團 （06811） 跌1.4%；海底撈 （06862） 則逆市揚1.25%，中午收報56.5元。

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編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 許樹昌 餐飲 大家樂（00341） 太興集團（06811） 海底撈（06862） 成交 餐飲股 香港
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