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【香港疫情】政府即將公布收緊防疫措施、餐飲股腳軟　翠華挫逾3%

股市 15:33 2020/11/30

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專家倡收緊社區防疫措施，建議食肆提早至晚上10時關門。

香港疫情反彈，消息指今日新增約78宗確診，特首林鄭月娥將於下午4時公布收緊防疫措施。專家倡收緊社區防疫措施，建議食肆提早至晚上10時關門。受消息影響，餐飲股午後股價開始回軟，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 各跌約1%，翠華 （01314） 跌超過3%並創逾1個月低。

疫情急劇惡化，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府應收緊防疫措施，包括實施公務員在家工作、食肆的堂食時間提早至晚上10時結束等。

緊貼香港最新疫情消息【下一頁】

防疫措施有機會再收緊，甚至再度限制食肆營業時間，餐飲股股價普遍受壓，跌幅介乎1%至約3%不等。

大快活最新報18.16元，跌1.2%，成交651.5萬元。大家樂報16.96元跌0.9%，成交1,253.6萬元。太興集團 （06811） 最新報1.4元跌1.4%。翠華控股創逾1個月低見0.28元，最新報0.285元跌1.7%。海底撈 （06862） 最新報51.65元微跌0.3%。

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【香港疫情】香港疫情反彈中小學停課　防疫措施收緊有哪些受惠股？

【疫情受惠股】第四波疫情蓄勢待發　港視阿信屋母企彈逾一成

 

編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 許樹昌 餐飲 大家樂（00341） 太興集團（06811） 海底撈（06862） 成交 餐飲股 香港
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