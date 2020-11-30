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【日本疫情】重啟「商務通道」計畫陷停頓　憂再度拖累東京奧運

商業 15:20 2020/11/30

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新冠肺炎疫情繼續影響全球經濟活動，日本與多國重啟商務往來的計畫亦陷入停頓。日本政府擔心影響當地經濟復甦進度，甚至乎延期至2021年的東京奧運。

【疫情第四波】許樹昌建議再收緊防疫措施　惟港府暫無意推新一輪保就業計劃

日本至9月起，允許擁有3個月以上中長期逗留資格的外國人重新入境，10月起更將計畫擴大至新入境人士。同時，日本政府亦推出了「商務通道」（Business Track）的框架，類似香港的旅遊氣泡。與疫情已平息的國家及地區為對象，旅客只需提供新冠肺炎的陰性檢測結果，以及在當地的行程規劃，出入境時則可免除強制隔離。

日本政府自6月以後與中國、台灣、泰國、澳洲等16個國家和地區分別展開磋商；其中9月與新加坡、10月與韓國、11月與越南將會重啟往來。不過， 日本疫情急速反彈，而尚未開始商務通道磋商的美國、歐洲及印度疫情同樣繼續蔓延。

考慮到急於重啟往來或導致本地疫情加劇，日本政府終擱置了滯留時間不超過72小時的商務人士的入境放寬計劃。而有關商務通道的磋商合作亦受到影響。若重啟與國外往來的計劃停滯，很容易打亂日本菅義偉政府的經濟重啟計劃；會否影響已延期至2021年的東京奧運會及殘奧會仍是未知之數。

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責任編輯：葉泳珊

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